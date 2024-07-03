«Обычно девочки едут в ОАЭ, а тут ОАЭ едет к нам», – как организуют эскорт для гостей «Иннопрома»

Екатеринбург готовится к «Иннопрому». Промышленная выставка ежегодно привлекает сотни деловых туристов, которым готовят развлекательную программу не только рестораторы и представители туристической отрасли. Готовятся к событию и представители сферы эскорт-услуг. «Новый День» поговорил со скаутом Антониной о том, какие требования выставляют к сопровождающим гости промышленной выставки, почему на ПМЭФ ценник выше и платят ли эскортницы налоги.

– В этом году есть какие-то особенности организации работы на «Иннопроме»?

– Вообще есть: страна-партнер. Обычно девочки едут в ОАЭ, а в этот раз ОАЭ едет к нам. В целом для Екатеринбурга «Иннопром» это событие, я имею в виду, для сферы услуг. Потому что у нас не так насыщена на деловые мероприятия жизнь, как в Москве или Санкт-Петербурге. Я бы тут нас с Владивостоком, скорее, сравнила. Некоторый ажиотаж есть, но в целом люди уже знают, что надо и отель заранее бронировать, и трансферы, и эскорт тоже. Так что вся подготовительная работа уже завершена.

– Если сейчас кто-то захочет воспользоваться услугами, он не сможет этого сделать?

– Да почему не сможет? Сможет. Просто или будет дороже, или выше шанс нарваться на что-то не очень качественное.

– Сколько это стоит?

– По-разному. Средняя девочка от 100-150 к в сутки будет стоить. Это без агентских. Ну, и это реально средняя девочка. Без титулов, не «медийная», так скажем.

– Титул – это «Мисс город N», например?

– Нет, конечно. Городские конкурсы красоты – это просто плюсик в карму, но это, может, востребовано было в «нулевых». Сейчас не особо. Тем более, после того, как сменилось руководство конкурса, качество подготовки участниц, скажем так, упало. Раньше девочки, кто прошел «Мисс», умели ходить, вот тот самый catwalk, сейчас работа с кинетикой тела… похуже, ну, и это влияет, конечно. Клиенту приятно же, когда на его девушку, которая просто идет, все оборачиваются, потому что у нее такая походка.

– А какие тогда требования? Ну, стандартные, без затей.

– Рост от 170 см, хорошая чистая кожа, без прыщей, без татуировок, без пирсинга, без нарощенных ногтей-ресниц, грамотная речь, знание английского не ниже B1, умение поддержать беседу. Разочарую многих, может быть, но секс вообще не первостепенное, зачем приглашают девочек. Многим важно поговорить с умной собеседницей. У нас есть один постоянный клиент из Екатеринбурга, у него аграрный бизнес, так вот он, например, любит, чтобы девушка на рояле играла (у него свой). И естественно, что она должна быть молода и красива при этом. Если бы этот критерий не был важен ему (ну и остальным), он бы сходил в филармонию, там бы послушал.

Вы поймите, что это колоссальная разница между девочкой из эскорта и проституткой. Это даже не первый класс и эконом. Это как свой джет и эконом.

– А возраст?

– Если мы говорим про какие-то тусовки, про выезд за рубеж, в тот же ОАЭ, то там критерий возраста жестче – до 21 года, как правило. Здесь таких строгих рамок нет, до 25 спокойно проходят девочки.

В этом году есть запрос и на парней, кстати. Это не то, что вы подумали – женщин в бизнесе тоже немало, и они тоже хотят себя красотой и молодостью окружать. Все логично. Думаю, год от года будет больше спрос, пока ценник там, как я слышала, выше, но сама не работала в этом направлении.

– Вы называете это «работа», а раз это работа, то должно быть все легально. Как у вас с налогами.

– Нормально все с налогами, оформлены официально, по ОКВЭДу 96.09 «Социальные услуги». Они включают себя эскорт-услуги. Так что все ок.

– А девочки? Ну, как самозанятые, например.

Мы выясняли, что да, они могут оформиться как самозанятые – и платить налог. И даже чек выдавать. Но кому это надо? Не слышала про такое.

Екатеринбург, Елена Сычева

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