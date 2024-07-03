Набережную у ледовой арены откроют осенью 2025 года

Строительство набережной у ледовой арены планируют закончить в ноябре 2025 года. На территории появятся вело-пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, игровые зоны для детей и сухой фонтан. Также к этому времени завершится реконструкция улиц Степана Разина и Народной Воли.

Рабочие уже возвели «уральский лес» из железных деревьев, а также пешеходный мост через Исеть. Сейчас там укладывают щебень и плитку. По словам заместителя Главы Екатеринбурга Рустама Галямова, работа идет опережающими темпами, поэтому строительство могут завершить раньше срока. «Работы начаты в прошлом году. Срок по контракту – ноябрь 2025 года. Идем с опережающим темпом. На территории достаточно много активностей будет для детей: это и сухой фонтан, и много различных МАФов («уральский лес»). Около 10 тысяч квадратных метров вело-пешеходных дорожек будет построено и около 20 тысяч квадратных метров озелененных территорий», – уточнил замглавы города.

По его словам, строительство обошлось в 1 миллиард 300 миллионов рублей из областного бюджета.

Как ранее писал «Новый День», строительство набережной хотели закончить уже к сентябрю этого года. Как ранее говорил Рустам Галямов, после благоустройства набережной часть улицы Народной Воли (от Розы Люксембург до Куйбышева) станет односторонней. Рядом построят транспортное кольцо, работы на котором завершатся уже в ноябре текущего года.

Напомним, в Екатеринбурге прибрежные территории Исети от Верх-Исетского до Нижнеисетского пруда хотят преобразовать в единую набережную. Она станет одной из самых больших в России, предполагаемая длина прогулочной зоны – 42 километра. Это большое пространство разделили на несколько участков, для каждого из которых разрабатывается своя концепция благоустройства – с учетом специфики территории и перспектив ее развития. Помимо участка у ледовой арены, уже разработаны концепции для набережной в районе Верх-Исетского пруда; на участке от улицы Ткачей до улицы Лыжников; в границах жилого квартала Clever park до улицы Щорса; в районе Уктуса.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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