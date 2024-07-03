В Екатеринбурге ко дню города завершат первый этап благоустройства Литературного квартала

В Екатеринбурге 10 августа планируют завершить первый этап благоустройства Литературного квартала, но официальное открытие состоится в день города. Самое интересное, что ждет горожан – 5 ворот с элементами уральского фольклора.

На данный момент в Литературном квартале сделали пешеходные тропинки, обновили сцену амфитеатра и оборудовали детскую музыкальную площадку с глюкофоном, барабанами и уличными ксилофонами. Территорию уже готовят к озеленению (привезли рассаду и грунт).

Кроме того, по словам заместителя Главы Екатеринбурга Рустама Галямова, улица Пролетарская станет пешеходной. Здесь хотят открыть кафе и зону активности, но пока это в планах второго этапа благоустройства.

Также, что примечательно, Литературный квартал станет открытой локацией для всей жителей Екатеринбурга: забор за Камерным театром уже убрали.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube