В Екатеринбурге откроется единственный пункт обмена наличной валюты

В ближайшее воскресенье, 7 июля, в Екатеринбурге откроется один пункт обмена валюты. Это сделают для удобства зарубежных гостей выставки «Иннопром».

Мобильный офис в виде специально оборудованного автомобиля разместится на уличной площадке возле МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Обменять в нём на рубли можно будет доллары США, евро, китайские юани и дирхамы ОАЭ. Офис будет работать с 7 по 11 июля с 9 до 18 часов, сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка. России. Как отметил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко, выставку «Иннопром» в Екатеринбурге посетит множество иностранных делегаций и представителей компаний из других стран, в том числе из страны-партнёра этого года – Объединённых Арабских Эмиратов. Чтобы гостям не пришлось тратить время на поиск обменных пунктов в городе, Сбер обеспечит возможность обмена валюты на территории выставочного центра.

Напомним, в Екатеринбурге пункты обмены валют остались только при отделениях банков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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