Жители помогли поймать веловора в Академическом

В Академическом поймали похитителя велосипедов. Задержать его помогли жильцы одного из домов.

«Местный житель заметил, как подозрительный мужчина находился в подъезде, а затем попытался перекусить противоугонный трос. Он позвонил в службу безопасности, на место тут же выехала группа быстрого реагирования. Веловора задержали с поличным, а затем передали сотрудникам правоохранительных органов», – сообщил генеральный директор АО «Гарант» Алексей Журавлев.

Как выяснилось, ранее этот же человек украл велосипед из подъезда дома на улице Сахарова. По данным УВД Екатеринбурга, похитителем оказался местный житель 1996 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления. При опросе задержанный сознался в содеянном и пояснил, что продал похищенный ранее велосипед через третьих лиц. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», мужчину проверяют на причастность к подобным преступлениям.

«Безопасность – один из ведущих наших приоритетов, как девелопера, основавшего с нуля новый район для комфортной и спокойной жизни. Потому возможность для установки системы видеонаблюдения на всех новых домах закладывается нами еще на этапе проектирования очередного квартала. Количество камер постоянно увеличивается. Важно отметить, что по статистике Академический – один из самых безопасных районов Екатеринбурга, где самое «жуткое» нарушение правопорядка – это кража велосипеда. Однако, похитителей чужого имущества здесь, как правило, находят по горячим следам», – уточнил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

На сегодняшний день в Академическом установлено 8190 камер видеонаблюдения на 174 многоквартирных домах.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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