3 спортзала и атриумные пространства: строительство школы на Советской закончат уже в декабре этого года (ФОТО)

Строительство новой школы в Пионерском микрорайоне завершат в декабре 2024 года, а уже в сентябре следующего года дети будут там учиться. Строители уложили асфальт, перешли к работам по стадиону и завершили порядка 70% работ по фасаду. Благоустройство школы со стороны улицы Советской закончат уже 30 сентября.

Как рассказал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, вместимость школы – 1500 мест, 600 из которых рассчитаны на детей начальных классов. Здесь обустроят 3 спортивных зала, актовый зал, большую библиотеку и атриумные пространства. Как уточнили в мэрии, предварительно, школа будет носить номер 314.

Также замглавы города добавил, что планы по строительству школ этим не ограничиваются: «В ближайшее время начнут строительство школы на 1500 мест на улице Щорса возле ЖК «Клевер Парк», а также уже заключен контракт на строительство дополнительного корпуса школы №308».

Напомним, в микрорайоне Уктус строят самую большую школу города площадью 30 тысяч квадратных метров. Здание готово уже на 90%, поэтому в сентябре там будут учиться дети.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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