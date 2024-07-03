Под Екатеринбургом загорелся склад с химикатами

Под Екатеринбургом в городе Березовском загорелось здание в промзоне. Столб дыма виден даже с противоположных окраин уральской столицы.

В соцсетях березовчане сообщают о том, что слышали звуки взрывов. Газета «Березовский рабочий» уточняет, что пожар произошел на складе химикатов, и, вероятно, там могут взрываться бочки с содержимым. На месте работают спасатели и пожарные.

Екатеринбург, Елена Сычева

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