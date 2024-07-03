В МЧС рассказали о мощном пожаре под Екатеринбургом

В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили, что в промзоне Березовского горит склад с горюче-смазочными материалами. Площадь – две тысячи квадратных метров. Сейчас в тушении пожара задействованы два десятка спасателей, 8 единиц техники.
«Всех зевак просят отойти и спрятаться за зданием, говорят – в огне происходят взрывы, осколки разлетаются далеко», – пишет местный канал «Сила БГО». Мэр Березовского Евгений Писцов уточнил, что пожар произошел на территории предприятия по производству металлоконструкций.
Екатеринбург, Елена Сычева
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