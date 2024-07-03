Православные ищут волонтеров на Царский крестный ход

В Екатеринбурге готовятся к Царским дням – ежегодно в город приезжают тысячи паломников в годовщину расстрела семьи императора Николая Романова. Кульминация мероприятий – крестный ход от места казни к месту захоронения останков, т.е. от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. Он проходит в ночь с 16 на 17 июля.
«Ждем добровольцев на крестный ход. Это 21 км, 5-6 часов в пути. В мобильной группе вместе со священником и сестрой милосердия обязательно должны быть добровольцы для оказания помощи паломникам. Набираем 10 мобильных групп», – сообщили в православной службе милосердия.
Екатеринбург, Елена Сычева
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