Алексей Вихарев помог с благоустройством одного из поселков в ДНР

Глава фракции «Единой России» в Екатеринбургской городской Думе Алексей Вихарев выступил организатором добровольческого проекта «Волонтерский десант» и экологического субботника, в рамках которого свердловские и донецкие волонтеры привели в порядок места отдыха в подшефном для Свердловской области Тельмановском муниципальном округе. Для этого Алексей Вихарев направил в новые территории элементы благоустройства – скамейки, урны и информационный стенд. Гуманитарная помощь, собранная совместно с правительством Свердловской области, компанией «Сима-ленд» и депутатом накануне отправилась из Екатеринбурга. Следом за фурой в ДНР поехали волонтеры.

«Восстановление новых территорий – сегодня одна из приоритетных задач для нашей страны. Активно помогаю в этом направлении. Следом за фурой с гуманитарной помощью и элементами благоустройства в ДНР уехали активисты моего Волонтерского центра. Ребята провели субботник, установили скамейки и урны. Очень хочется, чтобы поселок и его жители поскорее вернулись к привычной жизни. Делаем для этого все возможное», – прокомментировал депутат Алексей Вихарев.

Волонтеры привели в порядок территорию возле родника «Богатырь» и «Аллею Дружбы», заложенную в честь 90-летия Свердловской области, покрасили детские площадки, убрали мусор, заросли кустарников. Помимо скамеек и урн, был установлен информационный стенд «Берегите природу», изготовленный на средства Алексея Вихарева. Также активисты почистили береговую линию озера Глухое и оказали поддержку ветеранам СВО Тельмановского муниципального округа. Благодаря экологическому проекту свердловские и донецкие добровольцы обменялись опытом волонтерской деятельности и нашли новых друзей.

«Для участников проекта «Волонтерский десант» провели мастер-классы по поведению в чрезвычайных ситуациях и оказанию первой помощи, игры на командообразование. В завершающие дни вышли на субботники в места отдыха и массового пребывания людей в Тельманова. Спасибо всем, благодаря кому восстанавливается наш подшефный поселок», – рассказал Евгений Дайнес, член общественной палаты Свердловской области.

Напомним, в начале июня Алексей Вихарев отправил работающим в ЛДНР волонтерам автомобиль Toyota с запасным комплектом шин и запчасти для ремонта машин марки УАЗ. В июле передал десантникам на СВО специальное устройство – рюкзак «Антидрон-Гарпия-Про 8-400W», который дестабилизирует работу дронов. За все время СВО депутат закупил и передал на фронт спецоборудование и гуманитарную помощь на общую сумму более 60 миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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