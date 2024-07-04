В Екатеринбурге начинается прием первоклассников в школы не по прописке

Совсем скоро, 6 июля, в Екатеринбурге начнется прием первоклассников в школы без привязки к месту проживания. Он продлится до 5 сентября.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, всего в этом учебном году для первоклассников создано 24 567 мест. По данным Департамента образования, подано 18 005 заявлений, в школы уже зачислены 16 227 учеников. Приказы о зачислении для граждан, подающих заявления в период с 1 апреля по 30 июня 2024 года, будут изданы в период с 1 по 5 июля в течение 3 рабочих дней.

На сегодняшний день в 114 школах Екатеринбурга осталось более 6500 свободных мест. Вся информация о порядке приема первоклассников в школы Екатеринбурга размещена на официальном портале Екатеринбурга и на сайтах школ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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