Сегодня и завтра дневная температура может подняться до 36°С

Синоптики предупреждают о сильной жаре 4 и 5 июля. По прогнозу Уралгидрометцентра, в дневные часы в Свердловской области и в Пермском крае ожидается максимальная температура воздуха до 36°С.

Кроме того, до 20 часов 5 июля на территории Свердловской области сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания смога. В течение 5-6 июля с севера на юг по территории Свердловской области проследует атмосферный фронт. В осадках он проявит себя слабо, но немного снизит накал жары. Температура воздуха в предстоящие выходные дни 6-7 июля будет на 4-6° ниже, чем сегодня, днем – до 26-30°С.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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