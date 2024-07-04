В Екатеринбурге спортивная школа заплатит за травму юного хоккеиста

В Екатеринбурге по иску прокуратуры со спортивной школы взыскана денежная компенсация в пользу воспитанника, получившего травму во время тренировки по хоккею.

Инцидент произошел в январе 2023 года. На ледовой арене 14-летний мальчик столкнулся с другим подростком и получил перелом нескольких грудных позвонков. Как отмечает прокуратура, тренер хоккейной группы не обеспечил контроль за поведением воспитанников на льду. Кроме того, муниципальная спортивная школа нарушила порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися детьми.

По обращению родителей травмированного мальчика прокуратура провела проверку. В результате начальник управления по физкультуре и спорту Людмила Фитина получила представление, а руководитель спортивной школы и тренер привлечены к дисциплинарной ответственности. Также по решению Октябрьского районного суда спортивная школа должна выплатить 50 тысяч рублей своему воспитаннику в качестве компенсации морального вреда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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