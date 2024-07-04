Жители Екатеринбурга тратят на дорогу до работы вдвое больше времени, чем хотели бы

За последние 4 года жители Екатеринбурга стали гораздо чаще ездить на работу на общественном транспорте, чем на автомобиле. При этом время, проведенное в дороге, каждый год растет, и уже более чем в два раза превышает желаемую продолжительность.

По данным опроса, проведенного порталом Superjob.ru, в 2020 году на общественном транспорте на работу ездили 26% екатеринбуржцев, на автомобиле – 54%, а сейчас эти показатели составили 37% и 48% соответственно. Это самая большая динамика по нагрузке на ОТ среди крупных городов. Для сравнения: в Москве за четыре года число пользователей общественного транспорта увеличилось с 63% до 69%,в Петербурге – с 51% до 56%. В Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Омске, Саратове, Тюмени, наоборот, растет число жителей, предпочитающих личный автотранспорт.

При этом дорога на работу у екатеринбуржцев в среднем занимает 47 минут на общественном транспорте и 44 – на автомобиле, то есть разницы практически нет. В Москве и Петербурге обладатели личных авто приезжают на работу в среднем на 17 минут быстрее, чем те, у кого их нет.

В идеале же жители Екатеринбурга хотели бы, чтобы дорога до работы занимала у них не более 20 минут. Москвичи согласны на 28 минут, петербуржцы – на 26, челябинцы – на 17.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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