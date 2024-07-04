На вокзале Екатеринбурга появились новые капсулы для сна (ФОТО)

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга появились новые капсулы для сна. В связи с большой популярностью таких устройств их количество было увеличено с двух до пяти. Как сообщили в пресс-службе магистрали, за полгода услугой воспользовались более 1,7 тыс. пассажиров СвЖД.

Спальные места для кратковременного отдыха находятся в одном из залов ожидания на втором этаже вокзального комплекса.

Закрывающиеся индивидуальные капсулы для сна оборудованы шумоизолирующими жалюзи, отделением для хранения багажа, USB-розеткой для зарядки гаджетов и складной подставкой под стакан либо бутылку воды. В стоимость услуги включен комплект одноразового постельного белья.

Каждая капсула рассчитана на одного человека, но допустимо размещение родителя с ребенком до 6 лет. Арендовать капсулу можно как на один час, так и на несколько. Стоимость напрямую зависит от продолжительности пользования капсулами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube