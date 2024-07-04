В Кировском районе энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании к сентябрю заменят старые трубопроводы на новые

В Кировском районе идет реконструкция тепломагистрали М-10. По словам специалистов, в ближайшие 30 лет теплоснабжение Кировского и Центрального районов будет более надежным. Реконструкцию завершат перед отопительным сезоном.
«Перемычка между 37-ой и 10-ой магистралью соединяет Кировский район и Центр. Идет масштабная реконструкция улицы Советской с перекладкой 650 метров. На данный момент мы прошли 270 метров. В ближайшие 30 лет мы не будем копать данную улицу, а теплоснабжение двух районов будет более надежным, без повреждений», – отметил начальника района тепловых сетей № 4 АО «ЕТК» Сергей Горшков.
В настоящий момент ведутся работы по восстановлению дорожного полотна улицы Советской, монтажу и демонтажу трубопровода в сторону переулка Парковый. Этим летом энергетики обновят 650 метров тепловой сети и все строительные конструкции: лотки, плиты, две тепловые камеры, неподвижные опоры и запорную арматуру.
Особенность новых труб – наличие системы оперативного дистанционного контроля (СОДК), которая позволяет быстро обнаружить нарушения изоляции или трубопровода в случае их возникновения.
Все работы проходят без отключения горячей воды: сейчас жителям Кировского района вода подается по временному трубопроводу. «Если трубопроводы не будут повреждаться, мы в дальнейшем сможем запустить циркуляцию города, которая будет осуществляться и зимой, и летом. Горячая вода будет повышенного качества», – уточнил начальник района тепловых сетей.
Ремонт трубопровода в Кировском районе
Екатеринбург, Дарья Деменева
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