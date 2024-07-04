Более 70% уральцев оценивают межнациональные отношения в округе как доброжелательные (ФОТО)

Свыше 70% жителей Уральского федерального округа оценивают межнациональные отношения как доброжелательные и нейтральные. такая информация прозвучала сегодня на семинаре-совещании по вопросам национальной политики в полпредстве УрФО.

Как сообщили в полпредстве, семинар проводят заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов и заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов, участвуют губернаторы уральских регионов.

Сейчас на Урале внедрен базовый алгоритм реагирования на конфликтные ситуации: в его основе лежит постоянный упреждающий мониторинг информационного пространства, в том числе с использованием ресурсов системы мониторинга Федерального агентства по делам национальностей России.

Однако участниками межнациональных конфликтов зачастую становятся мигранты, в том числе представители молодёжи. Работа с этими группами будет усилена, к ней планируют подключать некоммерческие организации, «Дома народов России» и региональные отделения «Ассамблеи народов России» в УрФО.

Активизирована, но еще не завершена работа по привлечению работодателей, которые используют труд мигрантов, к участию в социальной и культурной адаптации иностранцев, разъяснению им норм миграционного и трудового законодательства. Участники семинара подчеркнули, что в работе с трудовыми мигрантами главным показателем успешной адаптации является владение русским языком и принятие норм, ценностей и образа жизни российского общества.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube