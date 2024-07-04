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Четверг, 4 июля 2024, 16:04 мск

Новости Екатеринбург

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В Кольцово на восемь часов задерживается рейс «Аэрофлота» в Сочи

В аэропорту Кольцово произошла задержка рейса SU-2919 Екатеринбург – Сочи авиакомпании «Аэрофлот». Самолет должен был вылететь по расписанию в 15 часов 50 минут, но вылет перенесли на 23 часа 40 минут.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, на рейс ожидается 158 пассажиров. Людей уведомили о задержке заблаговременно, регистрация на рейс не открывалась. Причина отложенного вылета – позднее прибытие воздушного судна.

Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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