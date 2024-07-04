Зооспасатель вызволил из подземелья котенка (ФОТО)

В Екатеринбурге бездомный черный котенок обрел вторую жизнь: зооспасатель Евгений Зенков вытащил его из глубокого подземелья на Химмаше.

В «Зооспас» накануне позвонила местная жительница и сообщила, что в колодце уже несколько дней кто-то мяукает. Когда Евгений приехал на место и спустился вниз, он обнаружил, что под сдвинутой бетонной плитой находится не просто колодец, а глубокое подземелье, к тому же частично затопленное. Чтобы передвигаться по нему, пришлось еще раз подняться наверх, подобрать валяющиеся во дворе доски, спуститься снова и проложить по подземелью некое подобие болотной гати.

Вот как рассказывал об этом сам зооспасатель: «Никакой кошки не вижу. Включаю мяукающее приложение в телефоне – и вдруг совсем рядом резко раздается отклик! Но разглядеть все равно никого не могу. <…>

Обшариваю лучом фонарика пространство вокруг, включаю мяуканье на телефоне. Наконец что-то ярко блеснуло на земле у дальней стенки – это глаза! Но чтобы туда пробраться, надо ещё выложить дорогу из досок сквозь топкое болото. Глазки при этом держу постоянно в поле зрения. Добрался, вижу: в стену вжался маленький черный котенок. Только бы не побежал никуда. Резкие движения и преследование тут невозможны – все время нужно думать о том, чтобы не шлепнуться в воду. Яркий фонарик котенка ослепил и он безропотно дался в руки. Сажаю в мешок и выбираюсь обратно».

Котенок оказался одним из детенышей местной дворовой кошки и сразу же воссоединился с семьей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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