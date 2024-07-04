На свердловских трассах ввели ограничения для грузовиков

Из-за аномальной жары на федеральных трассах в Свердловской области водятся временные ограничения для грузового транспорта.

Тяжелые машины могут оставить колеи на размягченном от высокой температуры асфальте. Ограничения действуют с 8 часов утра до 20 часов вечера ежедневно с 4 по 6 июля, сообщили в Уралуправтодоре.

По прогнозам метеорологов, сегодня и завтра на Среднем Урале ожидается до +36 градусов. В выходные жара немного отступит, температура воздуха понизится на 4-6 градусов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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