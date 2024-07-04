Гаишники разыскивают самокатчика, сбившего пожилую женщину (ФОТО)

Госавтоинспекция Екатеринбурга ищет очевидцев инцидента, который случился сегодня днем на улице 8 Марта вблизи дома №194. Около 14:05 самокатчик сбил на тротуаре 72-летнюю женщину, после чего скрылся. Пострадавшая получила травмы головы. Бабушку госпитализировали.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует лицу, скрывшемуся с места ДТП, самостоятельно явиться в полицию для дачи показаний», – сообщили в ведомстве. Один из свидетелей происшествия успел сфотографировать человека, который управлял электросамокатом. Дорожные полицейские просят горожан, которые что-либо знают об этом ДТП, сообщить по телефону 8-999-563-43-34 или в управление ГАИ на ул. Степана Разина, д. 20.

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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