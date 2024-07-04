Полиция Екатеринбурга проверила мигрантов. Нарушения нашли у каждого третьего (ФОТО)

В УМВД Екатеринбурга подвели итоги профилактического рейда по соблюдению миграционного законодательства, который прошел 3 июля в Железнодорожном районе. В рейде приняли участие сотрудники территориального ОВД, УМВД по Екатеринбургу, в том числе подразделения по вопросам миграции, Госавтоинспекции, оперативные службы, кинологи и так далее.

Всего за время операции было проверено 51 иностранный гражданин, на нарушителей составлено 18 административных протоколов. Так, пять иностранных граждан нарушили режим пребывания на территории РФ (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), девять – правила миграционного учета на территории РФ (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ), еще четверо уклонились от прохождения дактилоскопии (ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ). В результате всех нарушителей передали в отдел полиции № 10 Екатеринбурга. Будет рассмотрен вопрос об их административном выдворении за пределы Российской Федерации. Подобные рейды будут продолжены.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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