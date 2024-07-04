В Сысерти полицейские поймали мужчину, укравшего из храма пожертвования на СВО

Сотрудники полиции в Сысерти раскрыли дерзкую кражу денег из местного храма Симеоны и Анны. Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, утром 27 июня в дежурную часть обратился настоятель. С его слов, в ночное время кто-то взломал входную дверь, проник в помещение церковной лавки и похитил из кассы более 140 тысяч рублей. Эти деньги собирались прихожанами для нужд мобилизованных на СВО.

Церковного вора нашли быстро. Им оказался неоднократно судимый 24-летний житель поселка Верхняя Сысерть. Часть денег он успел потратить. Полицейские изъяли у мужчины украденные 136 тысяч рублей и вернули в храм.

«Мотивом преступления, как выяснилось, послужило злоупотребление алкоголем. По данному факту следственным подразделением полиции Сысерти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 п. «б» ст. 158 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», – сообщил Горелых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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