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Пятница, 5 июля 2024, 09:08 мск

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В Верхней Пышме перевернулся делимобиль. Погибла девушка (ФОТО)

Фото пресс-службы ГИБДД Свердловской области

Сегодня рано утром в Верхней Пышме случилась авария с участием прокатного автомобиля «Фольксваген». Один человек погиб, еще двое получили травмы.

Как сообщили в областной ГАИ, трагедия произошла напротив дома №2 на Успенском проспекте. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в забор и фонарный столб, после чего машина перевернулась. Не пристегнутая пассажирка вылетела из салона и от полученных травм скончалась на месте. Водитель и пассажир с переднего сидения доставлены в больницу, медики оказывают им необходимую помощь. Личности участников аварии устанавливают сотрудники полиции.

В каком состоянии находился водитель в момент ДТП, будет установлено в больнице.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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