Сегодня начинаются бесплатные киносеансы под открытым небом на аллее Маяковского

Екатеринбуржцы с сегодняшнего дня могут бесплатно смотреть кино в ЦПКиО. Показы будут идти ежедневно до 4 августа на аллее Маяковского. По будням фильмы будут показывать в вечернее время, а в выходные – почти целый день. Открытие кинотеатра на свежем воздухе начнется сегодня в 19 часов с киноквиза, призов и музыки. В 20:00 зрители посмотрят фильм, название которого пока держится в секрете.

В течение месяца екатеринбуржцы смогут посмотреть французские комедии, советские фильмы, американскую классику, кино с саундтреками Ханса Циммера. Кроме того, среди кинокартин будут и премьеры, которые совсем недавно вышли на экран.

«В дни крупных мероприятий готовим тематический кинозал: специальная программа на джазовом фестивале «Послушайте!» и «Сандарине», кино с учеными на фестивале науки «Кстати», «Фестиваль уличного кино» и многое другое», – уточнили в пресс-службе парка.

Напомним, с 27 июня в летнем театре парка Маяковского действует еще один кинотеатр под открытым небом. Однако там на просмотр попадут только те, у кого есть подписка на KION и предварительная регистрация.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube