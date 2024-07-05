Екатеринбург обновил 12-летний температурный рекорд

В Екатеринбурге 4 июля стало самым теплым с 2012 года. Среднесуточная температура вчерашнего дня составила +26,2°, что на 7,3 градуса превышает климатическую норму. В дневные часы температура воздуха достигала +32,4°.

«В пятницу антициклон будет смещаться на северо-восток через Уральский регион. Со стороны Баренцева моря в систему антициклона поступает умеренно-холодная воздушная масса, таким образом поддерживая его существование. Под влияние более холодного воздуха попадет и север Свердловской области. Тропическая воздушная масса будет вытеснена на юг региона. На границе воздушных масс и к югу от нее пройдут кратковременные дожди, ожидается слабая грозовая активность», – пишет синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Сегодня днем также будет жарко, температура воздуха поднимется до +33°. Вероятность грозы составляет 10%, тем не менее метеорологи не исключают небольшой дождь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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