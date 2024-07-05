В Екатеринбурге задержали правозащитника Алексея Соколова

В Екатеринбурге сегодня утром был задержан член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Соколов. Правозащитник известен по работе с заключенными. Видео с обысками в квартире Соколова распространил телеграм-канал «УралLIVE».

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, в начале недели в отношении правозащитника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократное демонстрирование запрещенной атрибутики или символики) за логотип социальной сети Facebook**. Обыски также были организованы по делу о распространении заведомо недостоверной общественно-значимой информации.

Во время обыска у Алексея Соколова изъяли документы на иностранных языках, визы в страны Евросоюза, заявки на грантовые проекты и вид на жительство в Грузии. По информации источника, Соколов под видом правозащитной деятельности мог распространять среди своих клиентов и других людей экстремистские материалы.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ.11:58

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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