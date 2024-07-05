«Летают мухи, грязь, продукция – на самом пекле»: в киосках на Вторчермете нашли множество нарушений

На Вторчермете в 6 точках общепита, где продают шаурму и шашлыки, нашли множество нарушений и антисанитарию. Об этом рассказал в своем телеграм-канале член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев по итогам рейда, проведенного вместе с депутатами гордумы Алексеем Мещеряковым и Еленой Бондаренко и директором департамента потребительского рынка и услуг Максимом Чаплыгиным. «Санитарные книжки у сотрудников общепита отсутствуют, документы на право заниматься предпринимательской деятельностью тоже, отсутствует товаросопроводительная документация на мясную продукцию, летают мухи, грязь, и, несмотря на жаркую погоду, быстро портящаяся продукция хранится на столах – на самом пекле, хотя место ей в холодильнике», – отмечает Чукреев.

Кроме того, жильцы многоквартирных домов, в границах которых расположены эти киоски, не давали согласия на размещение ларьков. А администрация оказать влияния на павильоны не может. «Управляющие компании как правило, в доле, поэтому не суетятся (хотя средства могли бы поступать на счет дома – на благоустройство территории, общедомового имущества МКД и т.д.). Фактически УК воруют деньги жильцов – и деньги немаленькие. И это уже уголовное преступление, за которое они должны отвечать», – подчеркивает член городской Общественной палаты.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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