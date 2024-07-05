На Урале резко выросла цена на огурцы

В Свердловской области стоимость на огурцы выросла на 10%. Теперь их в магазине можно купить за 143,45 руб./кг.

По данным Свердловскстата, в цене также поднялись репчатый лук – на 5% (до 48,84 руб./кг), белокочанная капуста – на 4,6% (до 41,12 руб./кг), морковь – на 4,3% (до 75,93 руб./кг), яблоки – на 4,1% (162,35 руб./кг), картофель – на 2,1% (58,64 руб./кг), гречка – на 2% (98,43 руб./кг).

Одновременно на 2-5% снизилась стоимость на свеклу (78 рублей за кило) и куриные яйца (107 рублей за 10 штук).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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