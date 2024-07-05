Суд взыскал деньги с фельдшера, бравшей взятки за фиктивные прививки от ковида

Сотрудница городской больницы Верхнего Тагила признана виновной в получении взяток от пациентов за внесение ложных сведений о прохождении вакцинации от Covid-19.

Как установил Кировградский городской суд, женщина, будучи фельдшером, вносила недостоверные данные в учетные медицинские документы, на основании которых формировался QR-код о получении прививки. Напомним, в Свердловской области с октября 2021 года по март 2023 года действовало требование об обязательной вакцинации для бюджетников, сотрудников транспорта, торговли и социальных учреждений. Без QR-кода людей не допускали на рабочее место.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, в результате незаконных действий фельдшер получила от граждан в качестве взятки 72 тысячи рублей. Надзорный орган изучил материалы уголовного дела и обратился с иском о взыскании с осужденной указанной суммы в пользу государства. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Кировград, Ангелина Сергеева

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