С начала лета на Урале утонули 22 человека

С начала июня на водоемах Свердловской области утонули 22 человека, из них пятеро детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Сотрудники МЧС ежедневно патрулируют прибрежные территории, чтобы напомнить свердловчанам о мерах безопасности на водоемах. «Мы просим жителей региона не подвергать свою жизнь опасности при отдыхе у водоёмов, а родителей всегда следить за детьми», – заявили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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