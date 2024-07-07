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Воскресенье, 7 июля 2024, 13:14 мск

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Под Нижним Тагилом в аварии погиб пассажир

Сегодня в Свердловской области автомобиль вылетел в канаву, в результате чего погиб пассажир. Трагедия случилась в поселке Висим около 00:30.

По данным регионального ГИБДД, водитель иномарки не справился с управлением и съехал влево с дороги. Непристегнутый 31-летний пассажир выбил лобовое стекло и скончался на месте. Водителя доставили в больницу Нижнего Тагила с различными травмами. Он также не был пристегнут в момент ДТП.

По факту аварии госавтоинспекторы проводят расследование.

Висим, Дарья Деменева

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