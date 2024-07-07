В Екатеринбурге прошел турнир RCC Hard 9

Накануне в екатеринбургской Академии единоборств РМК состоялся турнир по кулачным боям RCC Hard 9. Всего было 13 поединков, в том числе в рамках Гран-при в разных весовых категориях.

В главном бое RCC Hard 9 звезда уральской лиги Валерий Мясников забрал победу у Магомеда Магомедова, оставшись непобежденным кулачником. «Бой получился напряженным, в стартовых раундах бойцы присматривались друг к другу и не форсировали события. Во второй половине боя Мясников прибавил в активности, больше попадал и забрал победу решением судей», – отметили в пресс-службе RCC.

Иван Нушкин стал финалистом Гран-при в легком весе, одержав победу над Алиханом Жакуповым. Напор Нушкина сделал результат: во время боя он постепенно сокращал дистанцию и наносил оппоненту урон.

Три нокдауна и первое поражение в карьере: Александр Сидоренко уступил победу Андрею Чеботареву. «Чеботарев дважды отправил Сидоренко в нокдаун уже на первой минуте встречи. Александр ответил своим нокдауном под занавес раунда, но во втором отрезке вновь оказался на полу. В третьем раунде Сидоренко полностью владел инициативой, искал нокаут, но финишировать Андрея не смог. Чеботарев выстоял и забрал победу решением судей», – пояснили в пресс-службе RCC.

В рамках Гран-при тяжеловесов прошли сразу три поединка. Сильнейшими оказались Герман Скобенко и Артуш Саркисян, а Руслан Хаитов за два раунда нанес колоссальный урон Сергею Морозову и одержал досрочную победу.

Чемпион BKFC и тайский боец Кристана Шрисанг дебютировал в лиге RCC Hard и оказался сильнее Дмитрия Иванова. Также в клачных боях дебютировал и Шохруд Джиянов, который одержал досрочную победу во втором раунде над Никитой Зацепиным.

В RCC отметили, что в рамках турнира 9 побед добились также и Алексей Мельников, Даниил Школин, Юрий Дылдин, Егор Фрольцов и Матвей Тикиджиев.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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