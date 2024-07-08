Жара на Урале продлится до четверга

Жаркая погода на территории Свердловской области сохранится до четверга, 11 июля, а потом заметно похолодает.

Как сообщает Уралгидрометцентр, 8-10 июля из-за жары в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). Кроме того, сегодня сохраняется смог.

По данным телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», до четверга погоду будет определять высотно-теплый гребень антициклона. Сам антициклон располагается над европейской частью страны, во вторник он пополнится новым ядром повышенного атмосферного давления, выходящим со стороны Западной Европы.

Во второй половине недели на Урал распространится умеренно-холодная воздушная масса. После прохождения холодного фронта среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы, период с положительной температурной аномалией прервется. Днем 12 июля будет уже +20 °C, а 13 июля +17°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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