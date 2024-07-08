На Урале пошла волна летних простуд

Насморк и больное горло – одни из типичных последствий жары, установившейся на Урале. Как рассказали «Новому Дню» в нескольких платных клиниках города, количество заболевших летней простудой ежегодно увеличивается к середине июля – самому теплому периоду лета.

Основными причинами заболевания медики называют попытки горожан спастись от жары. Кондиционеры и сквозняки, устроенные для проветривания квартиры, приносят не только прохладу, но способны привести к заболеванию. Освежающие напитки из холодильника и мороженое – также отрицательно сказываются на здоровье верхних дыхательных путей и иногда могут привести даже к ангине.

Тем не менее, в больницы города взрослые заболевшие обращаются редко, так как обычно простуда проходит без повышения температуры тела. Чаще за помощью врачей обращаются родители с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Чтобы не заболеть, медики рекомендуют избегать сквозняков и не злоупотреблять кондиционированием, а также не употреблять в больших количествах прохладительные напитки со льдом.

Екатеринбург, Елена Васильева

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