Сегодня – День любви, семьи и верности

8 июля в России отмечается День любви, семьи и верности. Основоположниками супружеской любви и верности Русская православная церковь считает муромских святых чудотворцев, живших в XII-XIII веке, Петра и Февронию.

Легенда любви этой супружеской пары не так романтична. Она гласит, что за несколько лет до вступления на Муромский престол благоверный князь Петр заболел проказой. Никто не мог его излечить. Но однажды во сне ему привиделось, что это сделает дочь пчеловода Феврония.

Согласно легенде они встретились и полюбили друг друга. Феврония вылечила князя и вышла за него замуж. Свою любовь и верность супруги пронесли через долгие годы. Пара прославилась своим благочестием и милосердием.

Через 300 лет после своей кончины Петр и Феврония были причислены к лику святых. А умерли они в один день и час, по новому стилю – 8 июля. Эта дата и была впоследствии обозначена в православном календаре как православный день празднования всех влюбленных.

На Руси этот день никогда не было принято отмечать широко. Никакие подарки в форме сердечек, как делается это в одноименный католический день, не уместны. Православные христиане сегодня должны молиться в храмах и церквях о большой любви и семейном благополучии.

В Екатеринбурге у ККТ «Космос» стоит памятник Петру и Февронии. К нему молодожены в день свадьбы приносят цветы и делают памятные фотографии.

Екатеринбург, Елена Васильева

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