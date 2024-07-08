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Понедельник, 8 июля 2024, 11:45 мск

Новости Екатеринбург

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Улица Кузнецова будет закрыта до 20 августа

Строители продлили до 20 августа срок закрытия движения транспорта по улице Кузнецова от дома № 9 до перекрестка с улицей Уральских Рабочих.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с продолжением работ по подведению тепловой сети к строящемуся жилому дому.

На закрытом участке установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объезд для автомобильного транспорта организован по улицам Уральских Рабочих, Авангардной и Калинина. Маршруты общественного транспорта не изменились.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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