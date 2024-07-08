Судебные приставы сняли злостного алиментщика с башенного крана

Судебные приставы нашли официально нигде не работающего мужчину, который задолжал бывшей супруге 1 млн рублей на содержание 15-летнего сына.

Как сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области, мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов, заявляя, что не имеет возможности их платить, поскольку не трудоустроен. Однако пристав установил, что должник работает крановщиком, такую ответственную работу ему доверили неофициально. Мужчину обнаружили на башенном кране в районе строительных работ у стадиона «Юность». Поскольку он имел реальную возможность выплачивать алименты, но не делал этого, его привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Суд вынес решение об административном аресте на срок в 10 суток.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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