Екатеринбуржца арестовали в Сочи за тату с нацистской символикой

Житель Екатеринбурга помещен под арест в Сочи за экстремистскую татуировку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края, в дежурную часть отдела полиции Лазаревского района Сочи поступил сигнал, что на центральном пляже находится мужчина, на теле которого есть татуировки с изображением запрещенной символики.

Полицейские задержали туриста. «В отношении 44-летнего приезжего из Екатеринбурга полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами», – рассказали в ГУ МВД. Районный суд арестовал мужчину на 15 суток.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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