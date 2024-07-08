Уральца будут судить за незаконную добычу самородного золота

В Нижней Туре будут судить 40-летнего местного жителя, который незаконно добыл и собирался продать 920 гр. самородного золота.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере). По версии следствия, в 2023 году вблизи реки Ис в районе поселка Артельный житель Нижней Туры незаконно добыл драгоценный металл и песок, содержащий в своём составе самородное золото. При этом он не состоял на учете как золотодобытчик. Найденное золото он хранил в нежилом помещении и хотел продать.

В июне 2023 года сотрудники ФСБ изъяли у него драгоценный металл общей массой более 920 гр. и стоимостью свыше 4,2 млн рублей. Дело передано в Нижнетуринский городской суд.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

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