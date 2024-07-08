«УГМК-Застройщик» и Сбер подписали соглашение о новом проекте на «Иннопроме» (ФОТО)

Сбер и «УГМК-Застройщик» подписали еще одно соглашение на «Иннопроме». Банк профинансирует строительство первой очереди жилого комплекса «Настоящий». Сумма сделки – 2,5 млрд рублей.

«На протяжении последних шести лет застройщик активно развивает северный район города, строя на Эльмаше не только жилье, но и необходимую инфраструктуру. Уверен, что с появлением здесь жилого комплекса «Настоящий» еще несколько тысяч екатеринбуржцев смогут обрести здесь жилье своей мечты», – сказал вице-президент Сбербанка – председатель Уральского банка Петр Колтыпин после подписания документа.

Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, в свою очередь, отметил, что привлеченные средства позволят построить на Эльмаше 40,5 тысячи кв. м. жилья. «Наши лучшие практики будут внедрены в новый проект: квартиры с террасами и входом с улицы, закрытый безопасный двор, ландшафтный дизайн, подземный теплый паркинг и многое другое, что позволит жителям ощутить настоящий комфорт», – прокомментировал он.

Напомним, по проекту вдоль проспекта Космонавтов будет построено три жилых дома. Первый, высотой в 30 этажей, будет введен в эксплуатацию в 2026 году, второй и третий – 21-этажные – сдадут в 2027 году. Архитектурную концепцию проекта разработало бюро «Архстройпроект-А», специалисты которого работали над такими зданиями заксобрания Свердловской области, Ельцин-центра, жилых комплексов «Макаровский» и «Нагорный».

В местах общего пользования расположатся соседский центр, мягкая зона и детский игровой уголок, помещения для хранения велосипедов и колясок, а также лапомойка для собак. Концепция предполагает наличие фитнес-зоны. При реализации проекта застройщик займется благоустройством прилегающего общественного пространства: высадит деревья, организует зоны отдыха и спортивные площадки. Собственная служба мониторинга обеспечит безопасность жильцов на всей территории.

Екатеринбург, Елена Сычева

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