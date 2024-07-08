Кикшеринг Whoosh запустил тестирование на усталость или опьянение

Сервис по прокату самокатов Whoosh запустил тестирование, которое будет оценивать скорость реакции пользователя. В случае получения неудовлетворительных ответов приложение будет автоматически снижать скорость. По замыслу разработчиков, это сделает использование самокатов более безопасным.

О нововведении кикшеринг рассказал на своей странице «ВКонтакте»: «Как это работает? Это короткий тест, в котором нужно расставить числа по порядку, выбрать верное слово, определить цвет и т.д. Если отказаться от него или сделать много ошибок, то для безопасности максимальная скорость будет снижена до 15 км/ч. Кого тестируем? Проверяем не всех, выборочно, в разное время: днем и ночью. Потрать меньше минуты, чтобы убедиться, что ты в норме и готов управлять самокатом». В компании уточняют, что на скорость реакции могут негативно влиять разные факторы – и опьянение, и сильная усталость, и стресс, и шум.

Пользователи в комментариях уже высказали свое недовольство. Они пишут, что это, вероятно, займет много времени, а также что проходить тест, например, под проливным дождем будет очень неудобно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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