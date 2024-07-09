В Екатеринбурге пьяный байкер протаранил «Ладу Калину» (ФОТО)

Нетрезвый мотоциклист без водительских прав спровоцировал ДТП на улице Лучистой в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, авария произошла в понедельник, 8 июля, в 22:15. По предварительным данным, 29-летний водитель мотоцикла «Велс» проехал перекресток с Нескучной улицей на красный свет и врезался в автомобиль «Лада Калина» под управлением 23-летнего мужчины, который ехал на зеленый сигнал светофора.

Байкер с различными травмами доставлен в больницу, его осмотрели и отпустили домой.

Инспекторы ДПС составили на него протоколы за проезд на красный сигнал светофора и вождение без прав в пьяном виде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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