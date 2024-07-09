ГК «КОРТРОС» и «Сбер» подписали соглашение о развитии цифровых технологий в жилых комплексах

Группа компаний КОРТРОС и «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Стороны договорились о взаимодействии в развитии цифровых технологий, которые девелопер будет внедрять в свои проекты – «умные» жилые комплексы.

«В технологии искусственного интеллекта мы делаем первые шаги, поэтому привлекаем технологических партнеров. В своё время Академический район в Екатеринбурге был первым, где внедрялись технологии «умный дом» и «умный город». Эти наработки мы реплицировали на другие наши проекты. И, например, сейчас уже работаем над созданием первого робота, который будет встречать жильцов на респешн. Принципиально новое для нас – это создание сквозных цифровых решений, которые позволяют управлять строительством и эксплуатацией жилых комплексов, что в свою очередь повышает качество обслуживания жильцов», – сообщил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

При участии Сбербанка будут внедряться цифровые технологии в жилом комплексе премиум-класса ТАТЕ, который девелопер возводит в Москве. ЖК будет состоять из двух башен высотой 41 и 49 этажей на общем стилобате и общественно-делового центра. Комплекс объединит в себе жилые резиденции, офисы, фитнес-центр с 25-метровым бассейном, детский досуговый центр и ресторан.

Девелопер имеет еще несколько крупных проектов в Москве, Московской области, а также в Екатеринбурге (самый большой в России и Европе проект комплексного жилого строительства – район Академический). Кроме того, в ближайшие восемь лет планируется реализовать проект ДКЖ в Перми – на площади 200 тысяч квадратных метров появится жилой комплекс с упором на цифровые технологии и «умной» социальной инфраструктурой.

Председатель Уральского банка «Сбербанка» Петр Колтыпин отметил, что сотрудничество с застройщиком предполагает не только финансирование строительства жилых комплексов, но и обмен цифровыми практиками: Big-data, использование платформы для подбора и обучения персонала, вопросы кибербезопасности. В частности, все сделки о покупке недвижимости в рамках соглашения ГК «КОРТРОС» и «Сбербанка» будут безопасными для клиентов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube