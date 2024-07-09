В зоопарке поселились животные с императорскими усами (ФОТО)

В Екатеринбургский зоопарк приехало пополнение – пара императорских тамаринов.

Это небольшие обезьянки из семейства игрунковых. Свое название императорские тамарины получили в честь германского кайзера Вильгельма II, из-за пышных белых усов. В дикой природе эти животные обитают на территории Бразилии и Перу.

В зоопарке рассказали, что сейчас тамарины адаптируются в вольере, ведут себя спокойно, не прячутся в укрытие, в основном находятся на виду. Их рацион состоит из различных фруктов, листвы и насекомых. В их меню также входят каши, творог, куриное мясо.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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