Выпускникам Технического университета УГМК вручили дипломы

В Техническом университете УГМК состоялась церемония вручения дипломов. В этом году выпускниками стали 127 человек, а 18 из них получили красные дипломы.

Выпускники вуза получили дипломы по таким направлениям как металлургия, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов и производств, технологические машины и оборудование.

Отмечается, что бывшие студенты Технического университета УГМК сразу же приступят к работе на предприятиях, на которых они проходили практику.

«Мы гордимся тем, что каждый из вас, помимо учебной деятельности, развивается еще и в других сферах. Среди вас есть победители международных конференций и олимпиад, волонтеры, журналисты, творческие люди. Главное, не останавливаться как в профессиональном, так и в личностном развитии. Ведь благодаря этому вы всегда будете востребованными специалистами», – отметил, обращаясь к выпускникам, директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Напомним, что Технический университет УГМК – это частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли.

Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%. Приемная кампания этого учебного года помимо целевого приема открывает возможность поступления и на бюджетные места по очной форме обучения.

Университет принимает абитуриентов на направления:

• Горное дело

• Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий

• Металлургия

• Электроэнергетика и электротехника

• Автоматизация технологических процессов и производств

• Технологические машины и оборудование

• Информатика и вычислительная техника

• Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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