Спрос на «прохладительные» загородные туры вырос за год на 40%

В июне 2024 года жители Екатеринбурга почти на 40% чаще, чем в прошлом году, снимали на выходные номера на загородных базах отдыха и в отелях, где есть бассейны.

По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», спрос на базы отдыха, дома отдыха и глэмпинги вырос на 39%, а на отели с бассейнами в Екатеринбурге и Свердловской области – на 35%. Пик спроса в 2024 году был зафиксирован 27-28 июня. По сравнению с июнем-июлем текущего и прошлого годов, заметное увеличение бронирований наблюдалось именно в эти дни, когда стояла аномальная жара. При этом прошлым летом такого всплеска интереса к загородным комплексам и отелям с бассейном не было.

Чаще всего екатеринбуржцы и жители области скрывались от жары за городом в домах отдыха (44%), в глэмпингах (28%) и на турбазах (20%).

Подобные «прохладительные» путешествия жители региона планируют за 3-4 дня до поездки, обычно продолжительность такого выезда – 2 дня. Средняя цена за ночь в двухместном номере отеля с бассейном – 7500 рублей, а в загородном доме у воды – 8000 руб. На челябинских озерах номер стоит дороже – около 10 тысяч. При условии, конечно, что удастся забронировать номер – это получается далеко не всегда.

Добавим, аномальная жара привела к тому, что жители Екатеринбурга готовы были оккупировать даже пляжи в черте города, например, на озере Шарташ и Верх-Исетском пруду. Также увеличилась популярность терм и аквапарков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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