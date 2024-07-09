Участников екатеринбургской ячейки «Талибана»* посадили на 100 лет

Пятеро граждан Таджикистана получили в общей сложности 100 лет колонии за подготовку террористического акта в Екатеринбурге. Приговор им вынес Центральный окружной военный суд. Как сообщили «Новому дню» в пресс-службе суда, в общей сложности осужденных приговорили к 100 годам лишения свободы. Абубакр Сангчаров и Сангинмурод Мусофиров приговорены к 25 и 24 годам, Анваршох Авезов получил 18 лет, Нурали Дустов – 17, Шахромджон Мусофиров – 16. Первые 5 лет все они проведут в тюрьме, остальной срок будут отбывать в колонии строгого режима.

По данным РИА «ФедералПресс», фигуранты создали в Екатеринбурге ячейку движения Талибан* (организация признана террористической и запрещена в России). Они были задержаны еще осенью 2021 года, при них нашли три килограмма взрывчатки. Мигранты планировали теракт.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Екатеринбург, Елена Владимирова

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