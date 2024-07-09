Смог задержится на Урале еще на два дня

Смог в Свердловской области развеется только к вечеру 11 июля. Угроза возникновения природных пожаров также пока сохраняется.

Как сообщает Уралгидрометцентр, метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания в атмосфере вредных примесей, сохранятся до 20:00 часов четверга, 11 июля. Поблизости от промышленных предприятий концентрация одного или нескольких вредных веществ может превысить ПДК.

Кроме того, 9-10 июля в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Тем временем в соседней Челябинской области погода может резко измениться уже сегодня ночью. Синоптики обещают Южному Уралу очень сильный ливень, крупный град, грозы и шквалистый ветер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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