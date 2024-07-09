Тысячи верующих отпраздновали 30-летие возрождения Ново-Тихвинского монастыря

В Екатеринбурге православные сегодня отметили 30-летие возрождения Ново-Тихвинского монастыря. 9 июля – единственный день в году, когда верующие могут приложиться к главной его святыне, списку иконы Тихвинской Божьей матери. Его доставили в Екатеринбург в 2008-м, но сама обитель начала восстанавливаться в 1994-м.

История монастыря, конечно, гораздо длиннее – она началась в 1778 году, когда была освящена первая в этом месте церковь Успения пресвятой Богородицы. При ней появилась богадельня, а спустя несколько лет, к 1809 году, насельницы выхлопотали статус монастыря. Причем помощь им оказывал сам адмирал Федор Ушаков, а настоятель Тихвинского мужского монастыря подарил будущим сестрам список с Тихвинской иконы Божией Матери.

После прихода советской власти монастырь был закрыт, библиотека его публично сожжена, здания переданы Уральскому горному институту и военным, позднее было срыто и монастырское кладбище, а часть насельниц расстреляны.

Сейчас Ново-Тихвинский монастырь считается одним из самых красивых на Урале, сюда часто приходят горожане. В 2013-м службу тут возглавлял лично патриарх Кирилл, освятив Александро-Невский собор. Сегодня в нем же богослужение провел митрополит Евгений. После службы прошел крестный ход. Всего за последние два дня монастырь посетили порядка пяти тысяч человек. Добавим, что по традиции, помощь с празднованием оказывает Фонд святой Екатерины.

Екатеринбург, Елена Сычева

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